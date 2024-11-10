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البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

باحث الزلازل الهولندي،
باحث الزلازل الهولندي، فيتو
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رد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على إداعاءات راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، الذى أكد منذ أيام من خلال توقعات جديدة تعتمد على هندسة الكواكب التي تشهدها سماء الكرة الأرضية هذه الأيام، محذرًا من إمكانية حدوث زلزال قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر خلال الأيام الحالية. 

وقال هوجربيتس على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "من المحتمل حدوث نشاط زلزالي أكبر في الأيام المقبلة، مضيفا أنه يمكن أن يصل النشاط الزلزالي بسهولة من 6 إلى 7 درجات"، مطالبا الجميع بأن يكونوا على أهبة الاستعداد في حالة حدوث أي طارئ.

وحدد الباحث الهولندي التاريخ الذي يمكن أن تحدث فيه توقعاته -والذي تخطيناه الآن- حيث كان 8 نوفمبر، وقال: "سيكون لدينا اقترانات كوكبية، وهندسة حرجة لأن الأرض ستكون بين الزهرة والمشتري كما سيكون لدينا أيضًا هندسة قمرية مهمة".

سرقة لنظرية أطلقها من قبل عالم إنجليزي

وقال  الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية فى رده على إداعاءات راصد الزلازل الهولندي، واصفا ذلك بأنها "سرقة بالكامل لنظرية أطلقها من قبل عالم إنجليزي"، وفقا لما ذكره فى تصريحات لـ “ العربية نت”.

وأكد رابح  أنه كان يوجد عالم إنجليزي اسمه ماكس لازارو، وهو عالم فيزيائي، كانت له نظرية يتوقع خلالها أن المجال المغناطيسي الناتج عن الشمس تحديدًا، هو الذي يمكن أن يتسبب في حدوث زلازل بعد اتحاده مع المجال المغناطيسي للأرض، مضيفا أن الباحث الهولندي أخد هذه الفكرة عنه، وبدأ يستخدمها في توقعاته.

وأضاف: "قد يحدث بالفعل زلزال يعطي للهولندي شيئا من المصداقية، لكن ليس على أسس علمية صحيحة"، موضحا أنه "في الحقيقة والتوقع المبني على علم هو أن الحركات الأرضية التكتونية وهي تحرك الألواح تولد مجالا كهرومغناطيسيا يتم حقنه داخل طبقات التروبو سفير، ثم تمتد للايونو سفير، وبالتالي يتم رصدها بسهولة عن طريق حساسات كهرومغناطيسية بالأقمار الصناعية".

حدوث زلزال كبير في مصر قريبًا غير صحيح

وتابع  أنه ورغم أن ذلك أمر علمي تماما، إلا أنه وعند رصد المجال الكهرومغناطيسي والحساسات قد يحدث الزلزال، وقد لا يحدث، وحتى يزيد التنبؤ أو التوقع بحدوث الزلازل، لابد أن نكون مرتبطين بشبكات قياس الزلازل التي تسبق الزلزال الرئيسي.

وأضاف أن ما زعمه الهولندي وتوقعه بحدوث زلزال كبير في مصر قريبًا غير صحيح، قائلا: "إنه بعد زلزال شرم الشيخ تم وضع 5 محطات جديدة، وكلها أثبتت أن كل ما حدث مجرد هزات طبيعية صغيرة آخذة في الاضمحلال، وأصبحت من الزلازل الطبيعية التي تحدث يوميًا، بالقرب من قبرص واليونان، لكن لا يشعر بها الإنسان".

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم رصد أي تنبؤ بحدوث زلزال كبير في مصر خلال الأيام المقبلة، ما ينسف فكرة وتوقعات الباحث الهولندي علميا وعمليا".

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