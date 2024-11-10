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رياضة

صلاح يلاحق هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح وهالاند،
محمد صلاح وهالاند، فيتو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تألقه وملاحقته لهالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد إحرازه الهدف الثامن في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

 وصعد صلاح إلى وصافة هدافي البريميرليج خلف المتصدر إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا.

 

ليفربول وأستون فيلا


وحقق فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، فوزا ثمينا على نظيره أستون فيلا بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

وسجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز بشكل رائع عند الدقيقة 84، من خلال هجمة مرتدة سريعة ليضعها بشكل مميز في شباك الحارس ايمليانو مارتينيز.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي


1- إيرلنج هالاند، مانشستر سيتي: 12 هدفا.
2-محمد صلاح، ليفربول: 8 أهداف 

3- بريان مبيومو،  برينتفورد: 8 أهداف
4- كريس وود، نوتنجهام: 8 أهداف
5- كول بالمر، تشيلسي: 7 أهداف
6- نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 6 أهداف 
7-  داني ويلباك، برايتون: 6 أهداف
8- يوان ويسا،  برينتفورد: 5 أهداف
9- أولي واتكينز، أستون فيلا: 5 أهداف
10- لويس دياز، ليفربول: 5 أهداف

 

وأحرز صلاح 8 أهداف وصنع 5 في مباريات البريميرليج الموسم الحالي، ليتواجد في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

 

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محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ليفربول واستون فيلا هدافي الدوري الإنجليزي ليفربول

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