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خارج الحدود

باكتساح، أريزونا تحسم كامل الولايات المتأرجحة لـ ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

فاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بولاية أريزونا، ليعزز رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 312 صوتًا.

وبذلك يكون دونالد ترامب قد فاز بالولايات السبع المتأرجحة التي كان يتنافس عليها مع الديمقراطية كامالا هاريس.

ووفق ما ذكرت شبكات تلفزيون أمريكية مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي فقد فاز ترامب بولاية أريزونا ليكمل اكتساح الجمهوريين لكل الولايات السبع المتأرجحة.

وبعد 4 أيام من فرز الأصوات في هذه الولاية الجنوبية الغربية التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصل إسباني، توقعت شبكة "سي إن إن" و"إن بي سي" حصول ترامب على 11 صوتا انتخابيا.

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