أخبار مصر: مصر ترد على ميليشيا الدعم السريع، زيادة أسعار خدمات الإسعاف، إلغاء السوبر الإفريقي، إعصار القرن يشرد سكان فلوريدا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الخارجية تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان

نفت وزارة خارجية جمهورية مصر العربية المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق.

تصل إلى 49 ألف جنيه، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف

كشفت هيئة الإسعاف المصرية فى بيان رسمى عن اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

قرار نهائي، كاف يعلن إلغاء بطولة السوبر الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي لهذا الموسم.

خدك يحدد عمرك، اختبار بسيط يمكنه التنبؤ باحتمالات وفاة الشخص في غضون 12 شهرا

أعلن العلماء عن اختبار جديد باستخدام خلايا سهلة التجميع من داخل الخد يمكنه التنبؤ بخطر وفاة الشخص في غضون 12 شهرا التالية.

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

أفاد المركز الوطني للأعاصير (NHC)، صباح اليوم الخميس، أن إعصار ميلتون ضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية كعاصفة من الفئة الثالثة.

اليوم، بدء نقل صفقة قضبان القطارات الصينية لورش السكك الحديد

تبدأ الهيئة القومية للسكك الحديد اليوم الخميس في نقل 10 آلاف طن قضبان حديد من ميناء الاسكندرية عبر قطارات البضائع إلى ورش السكك الحديد، وذلك في إطار صفقة كبرى لصيانة البنية التحتية للسكك الحديد.

بعد مكالمة بايدن ونتنياهو، إسرائيل تقرر ضرب مواقع عسكرية إيرانية بدلا من النووية والنفطية

أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الأربعاء، إلى أن المكالمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شملت مجموعة من القضايا، وكانت مباشرة ومثمرة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 10- 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

خالد مشعل: لا مفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة ولقاء القاهرة تمهيدا لوضع تصور لليوم التالي للحرب

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج إنه لا جديد في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات الأمم الإفريقية ودوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات، أبرزها تصفيات كأس الأمم الإفريقية دوري الأمم الأوروبية وتصفيات ودوري السيدات.

عدوان إسرائيلي يستهدف المدينة الصناعية في حسياء بحمص ومنشاة في ريف حماة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر الخميس، بتعرض المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص لـعدوان إسرائيلي، كما نشب حريق في بلدة معرين بريف حماة بعد هجوم مماثل للبلدة.

تطبيق اقتصاد الحرب، خبير يكشف الإجراءات الاستثنائية المتوقعة للدولة حال نشوب حرب إقليمية

علق الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، على حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنه إذا دخلت المنطقة في حرب إقليمية ستكون البلاد في وضع شديد وربما تدخل في وضع اقتصاد الحرب، وقال إن مفهوم اقتصاد الحرب يعني فرض إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، وذلك باتباع الحكومة مجموعة من إجراءات الطوارئ لتعبئة اقتصادها خلال فترة الحرب.

ميسي يهرب من "إعصار ميلتون" قبل مواجهة فنزويلا

نجحت بعثة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، الموجودة في مدينة ميامي الأمريكية، في السفر والخروج منها، قبيل أن يضربها "إعصار ميلتون" المرعب، الذي سيصل إلى ساحل ولاية فلوريدا.

اليوم، صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، وترقب بالأسواق العالمية

يصدر اليوم الخميس، تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر.

بشكل نهائي، ترامب يحسم قراره بشأن مناظرة ثانية مع هاريس

رفض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، الأربعاء، بشكل نهائي المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية مع منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

العثور على لاعب يوناني متوفيا في حمام سباحة بمنزله

عُثر على الظهير الأيمن اليوناني الدولي، جورج بالدوك، لاعب باناثياكوس، متوفيًا في حمام السباحة الخاص بمنزله أمس الأربعاء، وفقًا لما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية "آنا".

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن سكان ولاية فلوريدا من أن إعصار "ميلتون" يهدد الولاية بأكبر دمار في السنوات الـ 100 الأخيرة.

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

بعد حالة السخط المتزايد ضد حكومة ستارمر ومزاعم عن تورطهما في الضغط على شرطة سكوتلاند يارد، لتوفير حماية خاصة لنقل النجمة الأمريكية، تايلور سويفت، إلى حفلتها في ويمبلي، وذلك رغم عدم وجود تهديدات أمنية موثوقة، نفت الحكومة البريطانية الأربعاء أن تكون مارست ضغوطا على الشرطة لتوفير مرافقة خاصة للنجمة تايلور سويفت خلال حفلاتها بلندن في أغسطس الماضي، بعد إلغاء حفلاتها في فيينا بسبب الكشف عن مخطط لهجوم انتحاري.