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أخبار مصر

تصل إلى 49 ألف جنيها، الأسعار الجديدة للخدمات غير الطارئة للإسعاف

الإسعاف، فيتو
الإسعاف، فيتو
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كشفت هيئة الإسعاف المصرية فى بيان رسمى عن اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

وتتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.

كما تم تحديد أسعار خدمات التأمينات للجهات الخارجية بين 400 جنيه و49 ألف جنيه، لتشمل تأمين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية.


وتضمنت اللائحة أيضًا خدمات إسعافية مستحدثة، مثل إيجار الجولف كار بسعر 2500 جنيه في اليوم وإيجار الأسكوتر الكهربائي بسعر 2000 جنيه.

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هيئة الإسعاف المصرية بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة سيارات الإسعاف لأطقم الطبية

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