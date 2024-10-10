الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

عدوان إسرائيلي يستهدف المدينة الصناعية في حسياء بحمص ومنشاة في ريف حماة

ميدان الساعة في مدينة
ميدان الساعة في مدينة حمص، فيتو

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر الخميس، بتعرض المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص لـعدوان إسرائيلي، كما نشب حريق في بلدة معرين بريف حماة بعد هجوم مماثل للبلدة.

وشهدت الأيام الأخيرة تكرر الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق مختلفة في سوريا، والاثنين، تسبب هجوم على مبنى سكني في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، في مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب 11 آخرين جراء "العدوان".

وقال مصدر عسكري لـ"سانا"، إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانًا جويًّا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق".

وأضاف المصدر أن "العدوان" سبب أضرارًا مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.

وفي يوم الأحد، نقلت الوكالة عن مصدر عسكري، أن "العدو الإسرائيلي شن عدوانًا جويًّا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وفي 2 أكتوبر الجاري، وقع "عدوان إسرائيلي على مبنى سكني في حي المزة بدمشق، وأصيب مواطنون بجروح"، بحسب الوكالة.

من جهتها، أدانت سوريا "بأشد العبارات الجريمة الوحشية الذي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في حي المزة بدمشق المكتظ بالسكان".

وأكدت سوريا في بيان لوزارة الخارجية، "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع هذا الكيان عن الاستمرار في نهجه القائم على سفك دماء الأبرياء وإشاعة الفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة ستكون لها عواقب كارثية".

 

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وكالة الانباء السورية سانا المدينة الصناعية محافظة حمص عدوان إسرائيلي بلدة معرين بريف حماه الجولان السوري المحتل

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