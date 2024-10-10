الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الخميس 10- 10- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة  اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10 - 10 - 2024

حالة الطقس غدا الخميس 10-10-2024 في محافظة الفيوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة فى آخره  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   23 والعظمى 32

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 31

بنها: الصغرى 22 والعظمى  32

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 29

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 35

كاترين الصغرى 13 والعظمى 26

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 32

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى  33

السويس: الصغرى 21 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

الفيوم: الصغرى 20 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 35

سوهاج الصغرى  20 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 22  والعظمى 37

أسوان: الصغرى 23 والعظمى 38

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10 - 10 - 2024

درجات الحرارة غدا الخميس 10-10-2024 فى مصر

كثيفة على هذه الطرق، تحذير عاجل من الشبورة المائية غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 10 - 10 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 09 - 10 - 2024

الأكثر قراءة

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

أبرزها عباد الشمس والذرة كرستال، انخفاض أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

اليوم، صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، وترقب بالأسواق العالمية

حزب الله يستهدف 21 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

النيابة تصرح بدفن جثماني طفلين شقيقين غرقا في مياه ترعة بهبشين ببني سويف

حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالصف (فيديو)

انخفاض طفيف، أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

حسام حسن يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي عن مواجهة موريتانيا

منوعات

المزيد

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

حلم لا يمكن تصديقه تحقق، طائرة أسرع من الصوت تنقلك من لندن إلى نيويورك في أقل من ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لخدمات الإسعاف غير الطارئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية