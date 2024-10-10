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رياضة

قرار نهائي، كاف يعلن إلغاء بطولة السوبر الإفريقي

كاف،فيتو
كاف،فيتو

دوري السوبر الإفريقي، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي  لهذا الموسم.

وأكد البوتسواني ماكلين ليتشويتي عضو المكتب التنفيذي للكاف بأن قرار إلغاء بطولة دوري السوبر الأفريقي لهذا الموسم قرار نهائي ولا نية للتراجع عنه.

وقال ماكلين في تصريحات تليفزيونية إن الكاف قرر إلغاء دوري السوبر هذا الموسم بسبب كثرة الارتباطات في الموسم الجاري، سواء على صعيد الأندية أو بطولات المنتخبات.

 

وأضاف أن بطولات الكاف أيضًا في 2026 كثيرة وهناك كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، وهذا سيتطلب تجهيزات أفضل للاعبين وعدم الزامهم بجدول مزدحم قد يتسبب في إرهاقهم.

وأشار إلى أن بطولة دوري السوبر لن تلغى في العموم، وقد تعود منافساتها في الموسم المقبل سواء بشكلها ونظامها في النسخة الأولى أو بشكل ونظام جديد.

 

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دوري السوبر الأفريقي البوتسواني ماكلين ليتشويتي عضو المكتب التنفيذي للكاف إلغاء بطولة دوري السوبر الأفريقي بطولات المنتخبات

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