مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن سكان ولاية فلوريدا من أن إعصار "ميلتون" يهدد الولاية بأكبر دمار في السنوات الـ 100 الأخيرة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن "إعصار "ميلتون" يعتبر حتى الآن إعصارًا من الدرجة الثالثة، وتبلغ سرعة الرياح فيه 120 ميلًا في الساعة، ولكن لا تسمحوا بتضليلكم، حيث لا يزال من المتوقع أن يؤدي هذا الإعصار إلى أكبر دمار في فلوريدا منذ أكثر من 100 عام".

وأشار بايدن إلى أن الإعصار من المتوقع أن يضرب فلوريدا مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ما قد يؤدي إلى "دمار هائل".

وأضاف أن الإعصار "يمكن أن يمحو المباني من على وجه الأرض وأن يؤدي إلى سقوط ضحايا".

وأورد بايدن توقعات الخبراء بأن ارتفاع الأمواج على ساحل فلوريدا سيبلغ 4 أمتار.

وأشار إلى أن عمليات الإجلاء صعبة في الوقت الحالي، ودعا السكان للإصغاء إلى توصيات السلطات المحلية والبحث عن ملاذات آمنة.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أفاد في وقت سابق بأن قوة إعصار ميلتون انخفضت من الدرجة الخامسة إلى الثالثة حسب مقياس سافر – سيمبسون. وهو حاليا على بعد نحو 100 كلم إلى الجنوب الغربي عن مدينة ساراسوتا على الساحل الغربي لولاية فلوريدا، ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 28 كلم في الساعة.