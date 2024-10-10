ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

أفاد المركز الوطني للأعاصير (NHC)، صباح اليوم الخميس، أن إعصار ميلتون ضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية كعاصفة من الفئة الثالثة.



وذكر المركز في بيان: "الإعصار ميلتون شديد الخطورة من الفئة الثالثة يضرب قرب منطقة سيستا كي بفلوريدا... عاصفة خطرة تهدد الحياة، ورياح عاتية، وفيضانات مفاجئة تضرب شبه جزيرة فلوريدا الوسطى".

وأضاف المركز أن سرعة الرياح القصوى عند وصول الإعصار تقدر بحوالي 120 ميلًا في الساعة.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن سكان ولاية فلوريدا من أن إعصار "ميلتون" يهدد الولاية بأكبر دمار في السنوات الـ 100 الأخيرة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن "إعصار "ميلتون" يعتبر حتى الآن إعصارًا من الدرجة الثالثة، وتبلغ سرعة الرياح فيه 120 ميلًا في الساعة، ولكن لا تسمحوا بتضليلكم، حيث لا يزال من المتوقع أن يؤدي هذا الإعصار إلى أكبر دمار في فلوريدا منذ أكثر من 100 عام".

مشهد من تعاظم الأمواج قبيل وصول #إعصار_ميلتون إلى شواطئ ولاية فلوريدا. #خبرني pic.twitter.com/ZGdpdEFnfm — خبرني - khaberni (@khaberni) October 9, 2024

وأشار بايدن إلى أن الإعصار من المتوقع أن يضرب فلوريدا مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ما قد يؤدي إلى "دمار هائل".

وأضاف أن الإعصار "يمكن أن يمحو المباني من على وجه الأرض وأن يؤدي إلى سقوط ضحايا".

وأورد بايدن توقعات الخبراء بأن ارتفاع الأمواج على ساحل فلوريدا سيبلغ 4 أمتار.

وأشار إلى أن عمليات الإجلاء صعبة في الوقت الحالي، ودعا السكان للإصغاء إلى توصيات السلطات المحلية والبحث عن ملاذات آمنة.



وأعلنت سلطات فلوريدا، في 6 أكتوبرالجاري، حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون".

واضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ودعت السلطات سكان الولاية على التوجه إلى أقرب مراكز الإيواء وعدم السفر بعيدا. وبحسب إعلام محلي، فإن "الخراب يسود العديد من المناطق"، حيث أخذ السكان أوامر الإجلاء على محمل الجد.