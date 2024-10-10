مواعيد مباريات اليوم في تصفيات الأمم الإفريقية ودوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات، أبرزها تصفيات كأس الأمم الإفريقية دوري الأمم الأوروبية وتصفيات ودوري السيدات.
مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
ناميبيا × زيمبابوي - 4 عصرًا
كاب فيردي × بوتسوانا - 7 مساءً
الكونغو الديمقراطية × تنزانيا - 7 مساءً
الجزائر × توجو - 10 مساءً - beIN Sports HD 1
بوركينا فاسو × بوروندي - 10 مساءً
غانا X السودان – 7 مساءً - beIN Sports HD 3
مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية
مولدوفا × اندورا - 7 مساءً .. beIN Sports 7
لاتفيا × مقدونيا - 7 مساءً.. beIN Sports 8
جبل طارق × سان مارينو - 9:45 مساءً
جزر فاروه × أرمينيا - 9:45 مساءً
فنلندا × أيرلندا - 9:45 مساءً.. beIN Sports 7
إنجلترا × اليونان - 9:45 مساءً.. beIN Sports HD 5.
النرويج × سلوفينيا - 9:45 مساءً.. beIN Sports 6
النمسا × كازاخستان - 9:45 مساءً.. beIN Sports 8
إيطاليا × بلجيكا 9:45 مساءً beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم لآسيا
أستراليا × الصين - 12:10 ظهرًا.. beIN Sports 6
الأردن × كوريا الجنوبية - 5:00 مساءً.. beIN Sports 2
أوزبكستان × إيران - 5:00 مساءً.. الكأس 8
البحرين × أندونيسيا - 7 مساءً.. beIN Sports 6
قطر × قيرغيزستان - 7 مساءً.. beIN Sports 1
الإمارات × كوريا الشمالية - 7 مساءً.. beIN Sports 5
عمان × كويت - 7 مساءً.. beIN Sports 4
العراق × فلسطين - 9 مساءً.. beIN Sports 2
السعودية × اليابان - 9 مساءً.. beIN Sports 3
مواعيد مباريات اليوم في دوري السيدات
إنبي × الجونة - 4 عصرًا
بيراميدز × دلفي - 4 عصرًا
مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية
بوليفيا × كولومبيا - 11 مساءً
إكوادور × باراجواي - 11:59 مساءً
فنزويلا × الأرجنتين - 11:59 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في بطولة إفريقيا لكرة اليد
الزمالك × كيركوس - 4 عصرًا
أدجيدجا × ميشال سبور - 5 عصرًا
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