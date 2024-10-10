العثور على لاعب يوناني متوفيا في حمام سباحة بمنزله
عُثر على الظهير الأيمن اليوناني الدولي، جورج بالدوك، لاعب باناثياكوس، متوفيًا في حمام السباحة الخاص بمنزله أمس الأربعاء، وفقًا لما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية "آنا".
وأوضحت الوكالة أن نجم شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق البالغ من العمر 31 عاما، كان في منزله في ضاحية جليفاذا في جنوب أثينا.
ووُلد بالدوك في باكنجهام، ويعد أحد أبرز لاعبي شيفيلد، حيث خاض معه 219 مباراة ضمن مختلف المسابقات، مسجلا 6 أهداف وصانعًا 16 تمريرة حاسمة.
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