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رياضة

ميسي يهرب من "إعصار ميلتون" قبل مواجهة فنزويلا

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

نجحت بعثة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، الموجودة في مدينة ميامي الأمريكية، في السفر والخروج منها، قبيل أن يضربها "إعصار ميلتون" المرعب، الذي سيصل إلى ساحل ولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين منتخب فنزويلا في ملعب مونومنتال في ماتورين يوم الخميس، حيث تدرب الفريق في مركز تابع لنادي إنتر ميامي في فلوريدا.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن فريقه يشعر بالقلق بشأن الإعصار ميلتون، وبالفعل أنهى منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي معسكره التدريبي هناك، وتمكن من مغادرة مدينة ميامي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ويتجه الإعصار ميلتون صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية المطل على خليج المكسيك، ما تسبب في اختناقات مرورية ونقص في الوقود نتيجة نزوح آلاف السكان، فيما أمر مسؤولون أكثر من مليون شخص بالإخلاء قبل أن يضرب الإعصار منطقة خليج تامبا.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على مقياس شدة الأعاصير، إلى اليابسة في وقت متأخر أمس الأربعاء، أو في وقت مبكر اليوم الخميس، ما يهدد جزءًا من الساحل الغربي المكتظ بالسكان في فلوريدا، الذي لا يزال يعاني من آثار الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منطقة خليج تامبا مترامية الأطراف.

 

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