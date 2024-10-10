تطبيق اقتصاد الحرب، خبير يكشف الإجراءات الاستثنائية المتوقعة للدولة حال نشوب حرب إقليمية

اقتصاد الحرب، علق الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، على حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنه إذا دخلت المنطقة في حرب إقليمية ستكون البلاد في وضع شديد وربما تدخل في وضع اقتصاد الحرب، وقال إن مفهوم اقتصاد الحرب يعني فرض إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، وذلك باتباع الحكومة مجموعة من إجراءات الطوارئ لتعبئة اقتصادها خلال فترة الحرب.

وأضاف أنه في حال حدوث حرب إقليمية شاملة بالمنطقة فإن المنطقة ستعاني نقصًا شديدًا من سلاسل الإمداد وهذا يؤثر في نقص السلع وهنا تضع الدولة خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين ومواجهة أي تداعيات سلبية لهذه الحرب.

د. أشرف غراب - فيتو

الدولة المصرية تعمل على توفير مخزون إستراتيجي واحتياطي قوي

أوضح غراب فى تصريحات خاصة لــ “فيتو”: أن الدولة بالفعل تعمل خلال الفترة الماضية خاصة منذ الحرب الروسية الأوكرانية على توفير مخزون استراتيجي واحتياطي قوي يكفي شهورًا طويلة استعدادًا لأي تطورات وتوترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب الإقليمية وتوسعها بمنطقة الشرق الأوسط لما لها من تأثير سلبي على مصر، مؤكدا أن اتساع هذه الحرب يتطلب وضع إجراءات ضرورية منها ترشيد الاستهلاك لبعض السلع وضبط الإنفاق العام والاهتمام والتركيز في الاستيراد على السلع الاستراتيجية، إضافة لعدم إنفاق أي عملة صعبة على أي رفاهيات أو سلع غير ضرورية.

تطبيق اقتصاد الحرب لا يعني بالضرورة أن تكون مصر طرفا في هذه الحرب

وأشار غراب، إلى أن اقتصاد الحرب أيضا يتطلب وضع القيود على كثير من الأنشطة غير الأساسية وبعض الأساسية في الدولة، وترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وتقليل الإنفاق العام الحكومي والاستيراد وتوجيه الإنفاق نحو المجالات الأكثر أهمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر.

وأكد أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعني بالضرورة أن تكون مصر طرفا في هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع في الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من آثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط وقد تسبب هذا كله في تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.