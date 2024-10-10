اليوم، صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، وترقب بالأسواق العالمية

يصدر اليوم الخميس، تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي الرئيسي بنسبة 2.3% وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.2%.

من المتوقع أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدوره اليوم الخميس، محركًا مهمًا للسوق، ومن المحتمل أن يشكل الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب البيانات القوية لتقرير الوظائف الذي صدر في الأسبوع الماضي، والتي قللت بالفعل من احتمالية من التخفيضات القوية في أسعار الفائدة على المدى القريب.

كما تأتي في أعقاب تقرير الوظائف القوي الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي قلل بالفعل من احتمالية تطبيق تخفيضات قوية على أسعار الفائدة على المدى القريب.

في الوقت الحالي، يقوم السوق حاليًا بتسعير احتمالية 84% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 7 نوفمبر، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لموقع Investing.com، وفرصة 16% لعدم خفض الفائدة على الإطلاق.

قبل بضعة أسابيع فقط، بلغت احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حوالي 50%.

ويستعد المستثمرون لتقلبات السوق المحتملة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين حيث تقوم الأسواق المالية بتعديل توقعاتها للخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

ومع ترقب الأسواق لتوقعات السوق، قد يؤدي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين القادم إلى تعزيز التوقعات الحالية لوتيرة التيسير النقدي أو قلبها رأسًا على عقب.

قد تؤدي القراءة الأقوى من المتوقع إلى الحد من مرونة الاحتياطي الفيدرالي، مما يلقي بظلال من الشك على احتمالات التيسير النقدي السريع.

موشر اسعار المستهلك

مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر اقتصادي رئيسي يقيس التغير في متوسط ​​أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الأسر في بلد أو منطقة محددة مع مرور الوقت. يُعدّ مؤشر أسعار المستهلك CPI مقياس هام لمعدل التضخم أو المعدل العام لارتفاع أسعار السلع والخدمات.