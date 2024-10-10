الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

تايلور سويفت، فيتو
تايلور سويفت، فيتو

بعد حالة السخط المتزايد ضد حكومة ستارمر ومزاعم عن تورطهما في الضغط على شرطة سكوتلاند يارد، لتوفير حماية خاصة لنقل النجمة الأمريكية، تايلور سويفت، إلى حفلتها في ويمبلي، وذلك رغم عدم وجود تهديدات أمنية موثوقة، نفت الحكومة البريطانية الأربعاء أن تكون مارست ضغوطا على الشرطة لتوفير مرافقة خاصة للنجمة تايلور سويفت خلال حفلاتها بلندن في أغسطس الماضي، بعد إلغاء حفلاتها في فيينا بسبب الكشف عن مخطط لهجوم انتحاري.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن المغنية الأمريكية حصلت على مواكبة وصفتها بأنها "VIP" (لكبار الشخصيات)، وهو إجراء يُخصَّص عادة لرؤساء الدول الأجنبية أو لأفراد العائلة الملكية.

تايلور سويفت

وكتبت الصحيفة أن مسؤولي الشرطة عارضوا في البداية هذه الحماية، لكن وزيرة الداخلية ورئيس بلدية لندن تدخلا لهذه الغاية.

وتأتي الأخبار المتعلقة بأمن سويفت وسط جدل حول هدايا تلقاها رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولون آخرون في حزب العمال، بما في ذلك تذاكر لحفلات النجمة.

كذلك، تلقى رئيس بلدية لندن صادق خان تذاكر للحفلات، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي لمحطة "سكاي نيوز" الإخبارية "أنفي تماما أن تكون حصلت أي مخالفات أو تأثير غير مبرر في هذا الأمر".

وأضافت "عندما تقام أحداث كبرى، سواء في لندن أو في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، تشارك وزيرة الداخلية (إيفيت كوبر) في المناقشات عندما يكون هناك خطر أمني".

تايلور سويفت

وأوضحت ناندي "أعلم أنها لا تملك السلطة، ولن تستخدمها كذلك، للإصرار على أن يتمتع شخص ما بأمن خاص رفيع المستوى. إنها مسألة تنفيذية تقع على عاتق الشرطة، وليس على الحكومة".

واختتمت ناندي كلامها بالقول إن "الشرطة اتخذت القرار".

وبحسب صحيفة "ذي صن"، فإن والدة المغنية، وهي أيضا مديرة أعمالها، هددت بإلغاء الحفلات في أغسطس إذا لم توفر الشرطة مواكبة لسويفت من الفندق الذي كانت تنزل فيه إلى ملعب ويمبلي حيث موقع الحفلات.

تايلور سويفت

وقبل أيام قليلة من حفلات لندن، ألغيت ثلاث حفلات موسيقية كان من المقرر أن تحييها سويفت في فيينا بعد الكشف عن مخطط لتفجير انتحاري في المكان.

وعندما سئلت شرطة لندن عن الموضوع، أشارت إلى أنها "مستقلة من الناحية التشغيلية"، وقال ناطق باسمها إن "قرارنا يستند إلى تقييم شامل للتهديد والمخاطر بالإضافة إلى ظروف كل حالة".

وفي مواجهة هذا الجدل، سدد كير ستارمر ما يقرب من 3400 جنيه إسترليني (4444 دولارا) في مقابل أربع تذاكر لحفلات سويفت مقدمة من مجموعة يونيفرسال ميوزيك، واثنتين قدمهما اتحاد كرة القدم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تايلور سويفت شرطة سكوتلاند يارد حكومة ستارمر الحكومة البريطانية هجوم انتحاري وزيرة الثقافة ليزا ناندي رئيس الوزراء كير ستارمر

الأكثر قراءة

قرار نهائي، كاف يعلن إلغاء بطولة السوبر الإفريقي

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

عمالقة القراء يصدحون، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

خالد مشعل: لا مفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة ولقاء القاهرة تمهيدا لوضع تصور لليوم التالي للحرب

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

كرة اليد، مواعيد مباريات الأهلي في البطولة الإفريقية للأندية

حالات يتم فيها زيادة المعاشات 1% سنويا طبقا لقانون التأمينات الجديد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

حلم لا يمكن تصديقه تحقق، طائرة أسرع من الصوت تنقلك من لندن إلى نيويورك في أقل من ساعة (فيديو)

امرأتان والعدل الدولية وجوتيريش، أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لخدمات الإسعاف غير الطارئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية