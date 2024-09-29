أخبار الفن اليوم، سلمى أبو ضيف تعلن حملها ، أحمد سلامة يروي موقفا مؤثرا مع الزعيم عادل إمام في قبرص، ويوسف الشريف يبدأ تصوير «ديربي الموت»

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنانة سلمى أبو ضيف حملها في طفلتها الأولى.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت سلمي أبو ضيف عن حملها في مولودتها الأولى، في جلسة تصوير.

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

نجوى فؤاد، كشفت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، عن علاقتها بوزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، وحقيقة زواجها منه.

انتهى الفنان صبري عبد المنعم مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل “برغم القانون” والذي يعرض حاليا.

تجسد الفنانة هالة صدقي شخصية خالة "أش أش" مى عمر ضمن أحداث العمل الذى يحمل نفس اسم الشخصية التي تقدمها، ومن المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 12 حول قبول ياسر “وليد فواز” الاتفاق مع أكرم “محمد القس” بأن ينقل له كل أخبار ليلى “إيمان العاصي” مقابل حوالي ٢.٥ مليون جنيه، ويعود ياسر إلى بورسعيد محملًا بالمال، وتراقبه فاتن “رحاب الجمل” وتتنصت على الأصوات الصادرة عنه من خلف باب غرفته وتشعر وكأنه يحرك أشياء.

تحيي المطربة مي فاروق حفلا غنائيا بالكويت ضمن فعاليات “ليلة عمر”، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 31 أكتوبر المقبل.

قال الفنان أحمد سلامة إن "الزعيم عادل إمام شخصية في غاية الشهامة وله مواقف مؤثرة معي بعيدا عن الوسط الفني، وعرفت معدنه الأصيل خارج مصر".

أدانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الصمت الدولي تجاه الأحداث الدامية التي يشهدها وطنها لبنان.

بدأ الفنان يوسف الشريف تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «ديربي الموت» من قلب استاد المملكة أرينا.