الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

ماذا قالت أنغام عن تجربتها الإنتاجية الأولى؟

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

تحدثت المطربة أنغام عن تجربتها للإنتاج للمرة الأولى من خلال إنتاجها لألبوم تيجي نسيب الذي طرحته مؤخرًا. 

ألبوم أنغام الجديد 

وقالت أنغام في تصريحات تلفزيونية: “الذوق كان هو هو، إنما المسئولية تكون أكبر لأنك بتاخد قرارت مكنتش بتاخدها قبل كدا،قرارت إدارية لأن مفيش حد بيساعدك أوي وبتكون أنت مسؤول المسؤولية عن كل حاجة، إنما الناحية الفنية أنا زي مع أنا من حيث الأسلوب اللي من زمان بعمله ولكن الإداريات كانت كبيرة”.

وأحيت  النجمة أنغام واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في دبي، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل أنغام في دبي

وتألقت أنغام خلال الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالإضافة إلى غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب.

وفاجأت أنغام الجمهور خلال الحفل وحرصت على التقاط صور تذكارية برفقتهم بطريقة السيلفي 


وتحيي الفنانة أنغام حفلًا غنائيًّا في المتحف المصري الكبير بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل.

الحفل سيقام يوم 11 أكتوبر، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، كعادة حفلات المطربة أنغام.

حفل أنغام في السعودية

وكانت أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًّا في المملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

 

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها على المسرح، بالإضافة إلى غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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