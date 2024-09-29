تزامنا مع عرض "برغم القانون"، مسلسلات ناقشت قضايا المرأة

الفن رسالة، ومرآة تعبر عن قضايا المجتمع بأكمله، ولم تكن قضايا المرأة بمنأى عن قائمة اهتمامات أهل الفن وصناعه على مدار سنوات وحتى يومنا هذا، فقد خرج إلى النور مؤخرًا أحد تلك الأعمال التي تقدم عدد من القضايا التي تخص المرأة وتكشف عن جوانب من الظلم الذي قد تتعرض له، وهذا العمل هو مسلسل برغم القانون.

حيث حظى مسلسل برغم القانون بكثير من الاهتمام لأنه يستعرض كم التحديات التي تواجهها الزوجة في حالة اختفاء زوجها، وفي حالة “ليلى” التي تجسد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي استعرض المسلسل كيف تغيرت حياتها كليًا بسبب اكتشاف أن هوية زوجها مزيفة، فانهارت حياتها وأصبح أبنائها بلا نسب وخرجوا من التعليم، بينما هي تعرضت للحبس وكيف تواجه هي كل هذا بمفردها.

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

ولم يكن برغم القانون هو العمل الوحيد الذي استعرض جوانب من القضايا التي تهم كثير من السيدات، فسبقه عدد من الأعمال أبرزها:

مسلسل تحت الوصاية

ناقش مسلسل تحت الوصاية الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2023 قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأبناء بما يثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم، ولقد أثار هذا المسلسل جدلًا واسعًا وكان شرارة للمناداة بتغيير القوانين الخاصة بهذه القضية.

والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وبطولة أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل عملة نادرة

ناقش مسلسل عملة نادرة الذي عرض في رمضان ٢٠٢٣ العديد من القضايا الهامة في صعيد مصر، خاصة حرمان المرأة من حقها في الميراث، حيث رصدت حلقات العمل معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويمنعها أن تورث أرضًا، وبدلًا من ذلك تأخذ أموالًا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

وضم مسلسل عملة نادرة، نخبة من أبرز الفنانين، منهم: نيللي كريم، أحمد عيد، وجمال سليمان، وكمال أبو رية، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وحمدي حنفي، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

فاتن أمل حربي

وتطرق مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، والذي عرض في رمضان ٢٠٢٢، إلى قوانين الأحوال الشخصية، وكيف أن السيدة المطلقة تتعرض لكثير من المشكلات بعد الطلاق، من أبرزها الولاية التعليمية للأبناء، وحضانة الأم للأبناء إذا تزوجت مرة أخرى.

وضم العمل كوكبة من الممثلين منهم نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.

مسلسل ستهم

قدمت الفنانة روجينا في رمضان ٢٠٢٣ مسلسل ستهم الذي يقدم قضية امرأة مصرية تتخلى عن أنوثتها وتعيش في ثوب الرجال لتواجه صعاب الحياة، وهو عمل مستلهم من قصص واقعية من قلب مصر، وتطرق المسلسل أيضًا إلى قضية حرمان الإناث في الصعيد من الميراث.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.