مسلسل برغم القانون الحلقة 12، بيريهان تتعاون مع ليلى وأكرم يقبل على الانتحار

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 12 حول قبول ياسر “وليد فواز” الاتفاق مع أكرم “محمد القس” بأن ينقل له كل أخبار ليلى “إيمان العاصي” مقابل حوالي ٢.٥ مليون جنيه، ويعود ياسر إلى بورسعيد محملًا بالمال، وتراقبه فاتن “رحاب الجمل” وتتنصت على الأصوات الصادرة عنه من خلف باب غرفته وتشعر وكأنه يحرك أشياء.

ويستغل أكرم الفيديو الذي صوره لابنه ويريه لبيرهان ويتهم شقيقها وليد أنه هو الذي يقف وراء هذا الفعل، ويطلب من أبنائه الرحيل عن منزل وليد ويستجيب له الابن، بينما يأتي خالد إلى أكرم ليهدده فيواجهه أكرم بهجوم حاد ويهدده هو الآخر بتفاصيل شخصية تجبره أن يجلس معه ويقبل أى تفاوض.

وتتلقى بيريهان “فرح يوسف” مكالمة هاتفية من ليلى تخبرها بأنه تريد مقابلتها لإخبارها بمعلومات تخص أكرم، وتوافق بيريهان ويتقابلان وتخبرها ليلى عن كل ماضي أكرم خلال السنوات ال ١٠ التي قضاها في بورسعيد وتقدم لها شهادات ميلاد أبنائها باسم أحمد الدسوقي وهو الاسم ذاته التي سبق وأرسلت له بيريهان المال في حوالة، تترك الزوجة الأولى “ضرتها” وتعود في صدمة.

تعود بيريهان وتواجه أكرم وتدخل في مشادة معه وتحمل السكين بعصبية حتى أنها تجرح يدها دون أن تشعر، يحاول أكرم استيعابها وتهيئتها، ويكذب عليها ويقنعها أنه كان مجبرًا على فعل ذلك وأنه كان مساومة لليلى، ولكنها تطلب منه الطلاق بحدة وغضب وتتركه.

وتنتظر فاتن يوم لا يكون ياسر موجودًا فيه وتقرر التفتيش في غرفته فتجد مال “تحت البلاطة" وتقرر أن تنتقم من ياسر بالحصول على بعض المال وشراء أشياء لها ولشقيقتها وأبناء شقيقتها ووالدها، ويأتي ياسر ويتعجب من هذا الأمر ولكنه لا يلقي بالًا إلا بما تقول ليلى، حيث أنها تتلقى مكالمة هاتفية من بيريهان تخبرها الأخيرة أنها ستساعدها فتشعر ليلى بسعادة بالغة، ويرسل ياسر هذا الخبر إلى أكرم سريعًا، ولكن أكرم كان مغشيًا عليه على أرض الغرفة وبجواره “برشام” ويدخل عليه ابنه فجأة فيتواصل مع والدته لإنقاذ الموقف.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.