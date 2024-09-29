أنغام تحيي حفلا في الكويت 6 نوفمبر المقبل

تحيي الفنانة أنغام حفلا غنائيا في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقام الحفل يوم 6 نوفمبر بدار الأوبرا بالكويت، ومن المقرر أن تطرح تذكر الحفل غدا الإثنين الساعة السادسة مساءً.

وأحيت أنغام مؤخرا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في دبي، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل أنغام في دبي

وتألقت أنغام خلال الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالإضافة إلى غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب.

وفاجأت أنغام الجمهور خلال الحفل وحرصت على التقاط صور تذكارية برفقتهم بطريقة السيلفي.