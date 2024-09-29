تفاصيل شخصية هالة صدقي في مسلسل "إش إش"

تجسد الفنانة هالة صدقي شخصية خالة "أش أش" مى عمر ضمن أحداث العمل الذى يحمل نفس اسم الشخصية التي تقدمها، ومن المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

وتتولى هالة صدقي مسئولية "أش أش" وتربيتها، وتقوم بتوجيهها في العمل، وأنها كانت تعمل في نفس المجال من قبل، وتعرضت لأشياء كثيرة.

تفاصيل مسلسل أش أش لمي عمر

وخلال أحداث مسلسل "إش إش" يطلب ماجد المصري الذي يجسد شخصية معلم الزواج من "إش إش" مى عمر، ولكنها ترفض الزواج منه، وتبدأ المشاكل بينهما.

ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل إش إش مع الفنانة مى عمر حيث يلعب شخصية والدها خلال أحداث العمل والذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب الخلافات التي تقع فيها مع ماجد المصري.

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر وهالة صدقي وماجد المصري وشيماء سيف وانتصار وعلاد مرسي ومحمد الشرنوبي وادوارد وطارق النهري وعصام السقا وإيهاب فهمي ودينا، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.