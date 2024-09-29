هيفاء وهبي تدين الصمت الدولي على جرائم إسرائيل: وطني يئن من الألم

أدانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الصمت الدولي تجاه الأحداث الدامية التي يشهدها وطنها لبنان.

وكتبت هيفاء وهبي في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام: “صمتهم أشد قسوة من أي حرب، يئن وطني من الألم ودماء أبنائه ستبقى جزءًا من ذاكرة مؤلمة في شوارعه التي كانت يومًا مليئة بالحياة.. يارب تتلطف بلبنان وباللبنانيين”.

واليوم نقلت وكالة بلومبيرج، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية برية محتملة في لبنان.

حزب الله يحتاج وقت للرد على اغتيال نصر الله

وقال حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه لا يزال يمتلك قدرات عسكرية وصواريخ، لكنه قد يحتاج وقتا للرد.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين -القيادي في حزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله- "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله.

اغتيال حسن نصر الله

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس السبت، اغتياله الأمين العام لـ حسن نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35"، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيس لـ"حزب الله"، ولاحقًا أقر "حزب الله" باغتيال أمينه العام.