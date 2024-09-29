نجوى فؤاد تكشف مفاجأة عن 4 محاولات لـ هنري كيسنجر للزواج منها (فيديو)

نجوى فؤاد، كشفت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، عن علاقتها بوزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، وحقيقة زواجها منه.

إعجاب وانبهار هنري كيسنجر بنجوى فؤاد

وقالت نجوى فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "تن":"هنري كيسنجر كان منبهرا وأعجب بي بعدما شاهدني أرقص، والشو الذي قدمته كان قريبا من الاستعراضات التي كانت تقدم في أمريكا وتحمل الإبهار".

رغبة هنري كيسنجر

وأوضحت:"عجبت هنري كيسنجر كامرأة بخلاف الرقص، فطلب من وزارة الخارجية رغبته اه يخطبني فقلت لهم قولوا له أنا معرفش كلمة إنجليزي ثانيا أنا متزوجة سامي الزغبي".

رفض نجوى فؤاد هنري كيسنجر