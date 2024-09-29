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ثقافة وفنون

نجوى فؤاد تكشف مفاجأة عن 4 محاولات لـ هنري كيسنجر للزواج منها (فيديو)

نجوى فؤاد، فيتو
نجوى فؤاد، فيتو

نجوى فؤاد، كشفت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، عن علاقتها بوزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، وحقيقة زواجها منه.

إعجاب وانبهار هنري كيسنجر بنجوى فؤاد

وقالت نجوى فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "تن":"هنري كيسنجر كان منبهرا وأعجب بي بعدما شاهدني أرقص، والشو الذي قدمته كان قريبا من الاستعراضات التي كانت تقدم في أمريكا وتحمل الإبهار".

رغبة هنري كيسنجر 

وأوضحت:"عجبت هنري كيسنجر كامرأة بخلاف الرقص، فطلب من وزارة الخارجية رغبته اه يخطبني فقلت لهم قولوا  له أنا معرفش كلمة إنجليزي ثانيا أنا متزوجة سامي الزغبي".

تصريحات جريئة للفنانة نجوى فؤاد (إنفوجراف)

نجوى فؤاد: "لو كنت أمتلك مال قارون كان خلص"

رفض نجوى فؤاد هنري كيسنجر

وأضافت:"هنري كسينجر بالفعل حاول خطبتي والزواج مني 4 مرات، وكان يطادرني في الأماكن التي أقدم فيها رقصا واستعراضا، وفي النهاية لما اكتشف إنني متزوجة ورفضته وأنني أتجاهله عندما أظهر على المسرح، ذهب للزواج من امرأة تشبهني بالكربون واسمها نانسي ولكنها أطول مني".
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نجوى فؤاد الراقصة نجوي فؤاد الفنانة نجوي فؤاد هنري كيسنجر سامى الزغبى

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