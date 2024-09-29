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ثقافة وفنون

أحمد سلامة يروي موقفا مؤثرا مع الزعيم عادل إمام في قبرص(فيديو)

أحمد سلامة، فيتو
أحمد سلامة، فيتو

قال الفنان أحمد سلامة إن "الزعيم عادل إمام شخصية في غاية الشهامة وله مواقف مؤثرة معي بعيدا عن الوسط الفني، وعرفت معدنه الأصيل خارج مصر".

 

قصة أحمد سلامة في قبرص

وأضاف خلال لقائه بقناة "المحور":"قربت من عادل إمام أوي وكنا بنصور فيلم المولد في قبرص، المهم واحنا بنغادر  الفندق روحت على الرسيبشن فلقيت فاتورة بـ 3 آلاف جنيه قبرصي وكان الجنيه بـ 6 مصري وده رقم، وانا مكنش معايا ولا مليم فابتديت أبص على الأوتيل أشوف ها أمسح قد ايه وانضف ومبقتش عارف أعمل ايه".

 

تدخل عادل إمام لإنقاذ أحمد سلامة في قبرص

وتابع:"خروجا من الموقف الصعب ليا في الفندق القبرصي اتصلت بالزعيم عادل إمام وأبلغته بالمشكلة الخاصة بي، فطلب مني أخذ حقيبتي وانتظاره، فتركت الفاتورة وجلست حتى جاء وتحدثنا سويا وركبنا الأتوبيس للمطار وسافرنا".

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أموال عادل إمام 

وأكمل:"كنت عارف إني هقابل الزعيم عادل إمام في مناسبة ما وقلت هارجع له الفلوس وفعلا أخذت الظرف معايا وكان بيعرض مسرحية الواد سيد الشغال واستأذنته وبعطيه الفلوس قال لي بتاعت ايه، فأبلغته بقصة قبرص، قال لي انت فاكر إني اللي دفعت الإنتاج اللي دفع بس انت جدع يا أحمد".
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احمد سلامة الفنان أحمد سلامة عادل امام الزعيم عادل امام فيلم المولد قبرص

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