صبري عبد المنعم ينتهي من تصوير "برغم القانون" وينتظر "المدرسة"

انتهى الفنان صبري عبد المنعم مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل “برغم القانون” والذي يعرض حاليا.

وقال صبري عبد المنعم لـ فيتو: انتهيت من تصوير مشاهدي منذ أسبوع، وسعيد بردود الأفعال على المسلسل، وحاليا أنتظر استئناف تصوير مشاهدي في فيلم المدرسة بعد عودة فريق عمل الفيلم من الخارج|.

فيلم المدرسة

وفيلم "المدرسة" هو بطولة جماعية تضم كلا من: حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبدالمنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصة كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.