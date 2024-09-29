جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية برية في لبنان

نقلت وكالة بلومبيرج، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية محتملة في لبنان.

حزب الله يحتاج وقت للرد على اغتيال نصر الله

وقال حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه لا يزال يمتلك قدرات عسكرية وصواريخ، لكنه قد يحتاج وقتا للرد.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين -القيادي في حزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله- "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله

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