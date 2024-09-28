ماجد المصري يظهر بلوك جديد في مسلسل "أش أش" (صور)

يواصل الفنان ماجد المصري تصوير أحداث دوره في مسلسل أش أش، ويظهر ماجد المصري خلال أحداث العمل بلوك مختلف عليه تمامًا حيث يظهر “أصلع” وهذا ما تتطلبه الشخصية التي يقدمها.



وخلال أحداث مسلسل "إش إش" يطلب ماجد المصري الذى يجسد شخصية معلم الزواج من "إش إش" مى عمر، ولكنها ترفض الزواج منه، وتبدأ المشاكل بينهما.

ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل إش إش مع الفنانة مى عمر حيث يلعب شخصية والدها خلال أحداث العمل والذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب الخلافات التي تقع فيها مع ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل إش إش

العمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.