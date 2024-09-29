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ثقافة وفنون

يوسف الشريف يبدأ تصوير فيلمه الجديد «ديربي الموت» داخل استاد المملكة أرينا

يوسف الشريف.فيتو
يوسف الشريف.فيتو

بدأ الفنان يوسف الشريف تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «ديربي الموت» من قلب استاد المملكة أرينا.

وتواجد يوسف الشريف أثناء مباراة السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلى والزمالك التي أقيمت في مؤخرًا بالرياض وكان داخل الكواليس لانطلاق اولى المشاهد. 

وتفاعل الجمهور مع الشريف وصورته داخل الاستاد مستعيدين ذكريات فيلمه الشهير «العالمي» الذي عُرض عام 2009 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا. 

آخر أعمال يوسف الشريف 

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف في الدراما مسلسل كوفيد 25 والذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

مسلسل كوفيد 25 

وخلال مسلسل كوفيد 25 يقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذي يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال عام 2025 والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

ومسلسل كوفيد 25 من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.

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