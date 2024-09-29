الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

سلمى أبو ضيف تعلن عن حملها بطفلتها الأولى

سلمي أبو ضيف، فيتو
سلمي أبو ضيف، فيتو

أعلنت  سلمي أبو ضيف عن حملها في مولودتها الأولى، في جلسة تصوير.

كشفت سلمي عن حملها فى فتاة من خلال جلسة تصوير تستعرض من خلالها الحمل، وقالت: الأم المستقبلية قامت بكتابة خطاب مع زوجها لتوثيق مشاعرهما بالكلمات، وليوضحا لطفلتهما القادمة سعادتهما الغامرة بقدومها.

وأضافت: “أنا بشكرك وبشكر ربنا للحظة إللي باركنا فيها بيكي، بأعظم نعمة في الدنيا”. 

 

وأكدت سلمي أنها حين علمت بالحمل، شعرت بمزيج من المشاعر المتضاربة، كما أنها أستقبلت الخبر في البداية كالصدمة، ولكنها أيضًا شعرت بالفرح والتوتر. 

وأضافت سلمي في حديثها مع المجلة أنها لا تعرف أي نوع من الأمهات سوف تكون، ولكنها تتمنى من الله أن تكون أمًا متقبلة ومتفهمة وحنونة على أولادها.

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سلمي ابو ضيف الفنانة سلمي ابو ضيف الحمل

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