سلمى أبو ضيف تعلن عن حملها بطفلتها الأولى
أعلنت سلمي أبو ضيف عن حملها في مولودتها الأولى، في جلسة تصوير.
كشفت سلمي عن حملها فى فتاة من خلال جلسة تصوير تستعرض من خلالها الحمل، وقالت: الأم المستقبلية قامت بكتابة خطاب مع زوجها لتوثيق مشاعرهما بالكلمات، وليوضحا لطفلتهما القادمة سعادتهما الغامرة بقدومها.
وأضافت: “أنا بشكرك وبشكر ربنا للحظة إللي باركنا فيها بيكي، بأعظم نعمة في الدنيا”.
وأكدت سلمي أنها حين علمت بالحمل، شعرت بمزيج من المشاعر المتضاربة، كما أنها أستقبلت الخبر في البداية كالصدمة، ولكنها أيضًا شعرت بالفرح والتوتر.
وأضافت سلمي في حديثها مع المجلة أنها لا تعرف أي نوع من الأمهات سوف تكون، ولكنها تتمنى من الله أن تكون أمًا متقبلة ومتفهمة وحنونة على أولادها.
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