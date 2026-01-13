سينما 2025.. تراجع وتنوع وأرقام قياسية (2)

الفن وسنينه

نختتم في مقال اليوم سلسلة المقالات التي قدمناها في الأيام الماضية، عن حصاد ودفتر أحوال الدراما التليفزيونية والسينمائية المصرية في العام المنقضي 2025، حيث تعرضنا لأهم الأعمال وأبرز نجومها وصناعها، والظواهر الإيجابية والسلبية التي اتسمت بها، الرابحون والخاسرون، وها نحن نستكمل اليوم هذا الحصاد فيما يخص السينما المصرية والذي بدأناه في المقال السابق.



ولكنني عذرًا لن أفعل مثلما فعلت في الدراما التليفزيونية، عندما اخترت الأفضل من الأعمال وصناعها ونجومها بشكل مستفيض، وسأكتفي بذكر بعض الذين تميزوا منهم وهم قليلون، لأنني مازلت غير راضيا عن السينما المصرية صاحبة التاريخ المجيد من ناحية الكم والكيف أيضا وأطالب الجميع بوقفة جادة مع أنفسهم حتى تتعافى من جديد وتقدم ما يليق بجمهورها وبتاريخها المجيد.

لأول مرة

من إيجابيات سينما 2025 الدفع بمجموعة من شباب الفنانين في أدوار البطولة لأول مرة كذلك المؤلفين والمخرجين سنة أولى سينما.. عصام عمر وطه دسوقي في فيلم سيكو سيكو، مينا مسعود في عز الضهر، أحمد داش نجوم الساحل، أحمد صلاح حسني أوسكار عودة الماموث، محمد عبد الرحمن ' توتا ' ماما وبابا، أحمد مالك 6 أيام، تارا عماد وعمر الشناوي في فيلم لأول مرة.



أما عن المؤلفين فمنهم وليد المغازي - فيها إيه يعني لماجد الكدواني، محمد الحسيني ' البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو لعصام عمر،كريم سرور ' في عز الضهر ' لمينا مسعود، رحمة فلاح ' ماما وبابا '، ندى عزت ' روكي الغلابة ' لدنيا سمير غانم، يوسف وجدي ' خريطة رأس السنة ' لريهام عبد الغفور.



والمخرجين الجدد من أبرزهم.. عمر المهندس حفيد العملاق الراحل فؤاد المهندس 'سيكو سيكو '، عمر رشدي حامد ' فيها إيه يعني '، سارة رزيق ' ولنا في الخيال حب ' لأحمد السعدني ومايان السيد، خالد منصور ' البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ' رامي الجندي 'خريطة رأس السنة'.

الأفلام والنجوم الرابحون

للأسف الأفلام الجيدة كانت قليلة ومعدودة في عام 2025 وكذلك الذين تميزوا من النجوم، فالأفلام التي كانت مقبولة ومختلفة نوعا ما عن البقية.. فيها إيه يعني لماجد الكدواني وغادة عادل، هيبتا ' المناظرة الأخيرة ' لمنة شلبي وكريم فهمي، إخراج هادي الباجوري، 6 أيام لأحمد مالك وآية سماحة، إخراج كريم شعبان، ولنا في الخيال حب لأحمد السعدني ومايان السيد، إخراج سارة رزيق، خريطة رأس السنة لريهام عبد الغفور، إخراج رامي الجندي.



أما عن النجوم والنجمات وصناع السينما المتميزين في العام المنقضي،فأعجبت بمحمود حميدة وصابرين في فيلم الملحد، فهما الإثنان غردا خارج السرب وفرقا بخطوات واسعة عن كل النجوم في هذا العام، كذلك المتألقة ريهام عبد الغفور في دورها الجريء والصعب والمتحدي لامرأة مصابة بمتلازمة داون في خريطة رأس السنة، والقدير الذي يبرع في كل الألوان الفنية ماجد الكدواني بفيلم فيها إيه يعني، والنجم الذي استعاد بريقه وتوهجه من جديد محمد سعد بفيلمه الدشاش.



و أبرز الوجوه الشابة في سينما 2025.. جيهان الشماشرجي فيلم ' أحمد وأحمد '، مايان السيد ' ولنا في الخيال حب ' و' قصر الباشا '، عمر رزيق ' ولنا في الخيال حب ' .



ومن الصناع..المؤلفون محمد صادق ' هيبتا '، وليد المغازي ' فيها إيه يعني، وائل حمدي 6 أيام،يوسف وجدي ' خريطة رأس السنة '.



المخرجون.. هادي الباجوري ' هيبتا '، عمر رشدي حامد ' فيها إيه يعني '، عمر المهندس ' سيكو سيكو '، رامي الجندي ' خريطة رأس السنة

المنتجون هاني سلامة ' هيبتا '، محمد رشيدي 'فيها إيه يعني '، أحمد بدوي ' سيكو سيكو '، أحمد حمدي ' خريطة رأس السنة

الخاسرون الذين خيبوا التوقعات

الذين خيبوا التوقعات ولم يحالفهم الحظ في سينما 2025 هم الأكثرية للأسف من الأفلام والنجوم وصناعها ويتصدر هؤلاء فيلم الست عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم بطولة النجمة منى زكي والذي يثير جدلا واسعا منذ عامين وحتى الآن والذي رغم أنه من أعلى الأفلام العربية في التاريخ بميزانية 7 مليون دولار ويضم كوكبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم،تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، إلا أن إيراداته أقل من 30 مليون جنيه بعد 4 أسابيع عرض!

كما جاءت معظم ردود الأفعال حوله غير مشجعة فيما يتعلق بأداء منى زكي وبترابط الفيلم من الناحية الدرامية واتهامه بالإساءة إلى ثومة !وصار هو وصناعه أكبر الخاسرين في 2025!.



فيلم الملحد الذي منع عرضه لعام ونصف حتى حكمت المحكمة الإدارية العليا برفض الدعاوى التي طالبت بمنع عرضه بحجة إساءته للدين وتشجيعه الشباب على الإلحاد !. لم يجن سوى 6 ملايين جنيه فقط في 10 أيام ! وبهذا لم يستفد من حملة الدعاية المجانية الضخمة التي حظي بها بسبب منع عرضه والتي تفوق قيمتها ما حققه من إيرادات ! ، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى وبطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين، إخراج محمد العدل.



ومن الخاسرين أيضًا في 2025 فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد،تأليف محمد عبدالقوي، إخراج عمرو صلاح، حيث لم يحقق سوى مليون و300 ألف جنيه ليعد الأضعف إيرادا في 2025 مع فيلم لأول مرة لعمر الشناوي وتارا عماد، إخراج جون إكرام الذي جمع 938 ألف جنيه فقط !



أخيرا هناك بعض الأفلام التي حصدت إيرادات كبيرة رغم أنها لم تكن جيدة فنيًا منها.. ريستارت بطولة تامر حسني وهنا الزاهد الذي حقق 96 مليون جنيه وهو أعلى إيراد لأفلام نجم الجيل في تاريخه، السلم والثعبان ' لعمرو يوسف وأسماء جلال، 80 مليون جنيه، روكي الغلابة لدنيا سمير غانم ومحمد ممدوح - 58 مليون جنيه..

