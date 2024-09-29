تبدأ من 15 دينارا، أسعار تذاكر حفل مي فاروق بالكويت

تحيي المطربة مي فاروق حفلا غنائيا بالكويت ضمن فعاليات “ليلة عمر”، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 31 أكتوبر المقبل.

حفل المطربة مي فاروق بالكويت

ومن المفترض أن تقدم مي فاروق خلال حفل الكويت عددا من كلاسيكيات الزمن الجميل، التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أسعار حفل مي فاروق بالكويت

وتبدأ أسعار حفل مي فاروق في الكويت من 15 دينارا كويتيا.

يذكر أن الفنانة مي فاروق تعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل بعض الأغنيات الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل " ميني ألبوم"، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي.

كما تجمع أغنيات "الميني ألبوم" بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية، ويعد هذا العمل هو التجربة الأولى لمي فاروق مع فكرة " الميني ألبوم"، لذلك فقد أعطته مساحة كبيرة من وقتها لاختيار الكلمات والألحان بعناية، والتي تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وتحقق تلك الأغنيات النجاح المطلوب.