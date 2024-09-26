المخرج عصام السيد ضيف إيمان أبو طالب على الحياة غدا

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب المخرج المسرحي عصام السيد، في حلقة الغد الجمعة، من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة.

ويتحدث عصام السيد خلال اللقاء عن عالم الإخراج، والذي هو في رأيه أوسع وأشمل من عالم التمثيل.

وكان قد قال عصام السيد، إن لينين الرملي كان يهدف من خلال أعماله لمحاربة الجهل والخرافات ، مضيفا أنه كانت هناك “كيميا بينه وبين لينين الرملي، فهو يعتبر صاحب الفضل في إخراج مسرحية أهلا يابكوات”.

وتطرق إلى مشواره في عالم المسرح، مشيرا إلى أن الفنانة الكبيرة هالة فاخر والفنان القدير جورج سيدهم استعانا به في بداياته لإخراج مسرحياتهما.

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.