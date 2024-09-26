أخبار الفن اليوم: هاجر الشرنوبي تستعد لحفل زفافها.. جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية.. وأول تعليق من إيمان الحصري بعد تجدد أزمتها الصحية

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استعداد الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي لحفل زفافها بالساحل الشمالي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشفت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي عن استعدادها للاحتفال بزفافها في الساحل الشمالي.

انطلق، قبل قليل، حفل ختام الدورة السابعة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الذي تُقام بمشاركة 30 فرقة من مختلف أنحاء العالم.

روجت منصة شاهد للمسلسل الكويتي خواتي غناتي قبل أيام من انطلاق عرضه، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو ترويجي جديد للمسلسل المقرر عرضه قريبا وبالتحديد بعد ٣ أيام.

طرح الفنان مصطفي حجاج أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة والتي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

يعيش القيصر كاظم الساهر خلال الفترة المقبلة حالة من الانتعاش الفني، حيث إنه يستعد لمجموعة حفلات غنائية في أماكن عديدة ومنها حفله مع جورج وسوف.

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تفاصيل الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل، على المسرح الصغير بالأوبرا.

كشفت الإعلامية إيمان الحصري عن تفاصيل رحلة علاجها التي استمرت نحو 3 سنوات خضعت فيهم إلى 10 عمليات جراحية أخرها كان من أسبوع في ألمانيا.

علقت النجمة السورية كندة علوش على فوز الصحفية الفلسطينية بيسان عودة بجائزة الـ“إيمي” للأخبار والأفلام الوثائقية عن مشروعها المستمر الفيلم القصير“أنا بسان من غزة ومازلت على قيد الحياة”، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “Yنستجرام”.

أعلن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 جدول حفلاته والتي تضم كوكبة من النجوم.

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