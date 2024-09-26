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أخبار الفن اليوم: هاجر الشرنوبي تستعد لحفل زفافها.. جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية.. وأول تعليق من إيمان الحصري بعد تجدد أزمتها الصحية

هاجر الشرنوبي، فيتو
هاجر الشرنوبي، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استعداد الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي لحفل زفافها بالساحل الشمالي.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

هاجر الشرنوبي تستعد لحفل زفافها (صور)

كشفت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي عن استعدادها للاحتفال بزفافها في الساحل الشمالي.

 

تكريم 6 رموز فنية حول العالم بحفل ختام مهرجان سماع الدولي

انطلق، قبل قليل، حفل ختام الدورة السابعة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الذي تُقام بمشاركة 30 فرقة من مختلف أنحاء العالم. 

 

طرح برومو تشويقي جديد للمسلسل الكويتي خواتي غناتي (فيديو)

روجت منصة شاهد للمسلسل الكويتي خواتي غناتي قبل أيام من انطلاق عرضه، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو ترويجي جديد للمسلسل المقرر عرضه قريبا وبالتحديد بعد ٣ أيام.

 

"السهرة صباحي" تجمع مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة (فيديو)

طرح الفنان مصطفي حجاج أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة والتي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

 

منها حفل مع جورج وسوف، أسعار تذاكر حفلات كاظم الساهر تصل لـ36 ألف جنيه

يعيش القيصر كاظم الساهر خلال الفترة المقبلة حالة من الانتعاش الفني، حيث إنه يستعد لمجموعة حفلات غنائية في أماكن عديدة ومنها حفله مع جورج وسوف.

 

 

بمشاركة 115 فنانا وتكريم 19 شخصية، الأوبرا تعلن تفاصيل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية (فيديو)

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تفاصيل الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل، على المسرح الصغير بالأوبرا. 

 

أول تعليق من إيمان الحصري بعد تجدد أزمتها الصحية

كشفت الإعلامية إيمان الحصري عن تفاصيل رحلة علاجها التي استمرت نحو 3 سنوات خضعت فيهم إلى 10 عمليات جراحية أخرها كان من أسبوع في ألمانيا. 

 

كندة علوش: بيسان عودة تعطينا دروسا في الإصرار والشجاعة

علقت النجمة السورية كندة علوش على فوز الصحفية الفلسطينية بيسان عودة بجائزة الـ“إيمي” للأخبار والأفلام الوثائقية عن مشروعها المستمر الفيلم القصير“أنا بسان من غزة ومازلت على قيد الحياة”، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “Yنستجرام”.

 

مدحت صالح وعلى الحجار الأبرز، جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية 2024

أعلن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 جدول حفلاته والتي تضم كوكبة من النجوم.

 

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هاجر الشرنوبي تستعد لحفل زفافها (صور)

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