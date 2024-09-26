بمشاركة 115 فنانا وتكريم 19 شخصية، الأوبرا تعلن تفاصيل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية (فيديو)

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تفاصيل الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل، على المسرح الصغير بالأوبرا.

وقال الدكتور خالد داغر مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية: إن فعاليات الدورة 32 من المهرجان والمهداة إلى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، حيث تقام الفعاليات على 7 مسارح بأوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث يشارك 115 فنانا، 57 باحثا من 20 دولة عربية وأجنبية وهي ( مصر - سوريا — لبنان - عمان - تونس - فلسطين - البحرين - السعودية - العراق - الأردن - الكويت - النرويج - أمريكا - ليبيا - السودان - المغرب - أسبانيا - فرنسا - البرتغال - الإمارات)

وأشار إلى أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتشهد أحداث كثيرة مختلفة ومتنوعة، فتشهد فعاليات المهرجان 54 حفلة وهو أكبر عدد حفلات تقام ولدينا عدد من المطربين والفنانين من كل الدول العربية، حيث يمكن ان نطلق على هذه الدورة عودة الأصالة.

أحمد سعد

وعن مشاركة الفنان أحمد سعد فى المهرجان، قال الدكتور خالد داغر إن الفنان أحمد سعد من أفضل المطربين الموجودين على الساحة، وصوته قادر على التلوين بأشكال موسيقية مختلفة، فالموسيقى العربية لم تتوقف عند نقطة واحدة، واشكر المايسترو هانى فرحات ورشا طموم رئيس اللجنة العلمية الماضية في الدورة التى تم تأجيلها.

وأشارت الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية ال 32،إلى أن المؤتمر العلمي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يناقش موضوع الموسيقى العربية بين التأثير والتأثر من خلال 4 محاور هى الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية، الاغنية العربية المعاصرة مصادر موسيقية متنوعة، تأثير الأغنية الشعبية على الإبداع العربي المعاصر، الموسيقى العربية والتأليف المرسيقى العالمي.. بالتأثيرات المتبادلة بين المرسيقى العربية وموسيقى الفلامنكو الأسبانية.

مضيفة أن المؤتمر العلمى يصاحبه عدد 8 من التجارب الفنية المتنوعة، وهي نزهة النفوس لنانسي منير، تجربة ثلاثية غزة لناصر الطائي، تجربة ترحال للينا شاماميان، غناء أكابيلا لتراث الموسيقى المغربية لنبيل عبد الجيل، التأثيرات المتبادلة بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنكو الإسبانية.

تكريم 19 شخصية

ويكرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، 19 شخصية من أبرزها: الشاعر حسين السيد، والشاعر مأمون الشناوي، وعازف العود حازم شاهين، والفنان محمد منير، والفنان التونسي لطفي بوشناق، وزياد الرحباني، وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، وآخرون.

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