اقترض من أجل الطعام ونزار سبب شهرته، كاظم الساهر من "يوميات رجل مهزوم" لـ قيصر الغناء العربي

يصادف اليوم 12 سبتمبر عيد ميلاد صاحب الصوت الحنون، قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، ذلك النجم الذي نجح في الاحتفاظ بمكانته في قلوب جمهوره ومحبيه بأغنياته وأعماله و"لونه" الغنائي المميز، وعلى امتداد سنوات طوال نجح في مواصلة مشواره محتفظًا بلمعان اسمه وتفرد أعماله.

والقيصر كان ولا يزال حالة خاصة في الوسط الفني، بمظهره الأنيق وعبارات الحب والتقدير في حديثه عن المرأة الظاهرة في أغنياته، فهو أشهر من تغنى بالحب وعلى كلماته تجمع المحبين.

من هو القيصر كاظم الساهر؟

ولد القيصر كاظم الساهر بمدينة الموصل في العراق في مثل يومنا هذا عام 1957، ونشأ في بيت بسيط وبين عدد كبير من الأشقاء، ولقد انتقلت أسرة كاظم الساهر في عمر العشرة أعوام من المدينة التي ولد بها إلى بغداد، ولم تكن طفولة كاظم سهلة ومفروشة بالورود، بل على العكس، حيث عمل القيصر في أكثر من وظيفة لتوفير المال مثل عمله في مصنع للنسيج، وبيع المثلجات.

بدايات كاظم الساهر الفنية

وبالرغم من حياته الصعبة، التي عمل فيها الساهر بأكثر من مهنة منها حمل الأتربة، تعلم كاظم الساهر العزف على آلة الجيتار، ثم تعلم أيضا العزف على آلة العود، وامتلك قدرة كبيرة على الغناء والتلحين، ولقد التحق كاظم بمعهد المعلمين وبعد تخرجه عمل كمدرس للموسيقى، ثم سهلت له الحياة الالتحاق بمعهد الدراسات الموسيقية في بغداد.

وكانت بداية مسيرة كاظم الساهر الفنية عام 1981 حينما غنى أغنية ورد العشق، وكانت من ألحانه ومن كلمات الشاعر يوسف مقصود، وعاش كاظم حياة صعبة في بداياته الفنية، فقد كان هو وفرقته الموسيقية يضطرون إلى اقتراض درهم لشراء أرز وفاصوليا جافة ومعهم خبز حتى يشعرون بالشبع، لعدم امتلاكهم كاف لشراء لحم، وقال كاظم الساهر عن هذا الأمر “كان مدير المطعم مصري يعرفنا، ولما ندخل نطلب يرد علينا بسخرية أيوه عارف رز وفاصوليا”.

شعراء أثروا في مشوار القيصر كاظم الساهر

في عام 1984 أصدر القيصر أول ألبوماته بعنوان شجرة الزيتون وكان بتوقيع الشاعر أسعد الغريري، وتعاون أيضًا مع الشاعر عزيز الرسام الذي قدم معه عملًا ناجحًا وهو عبرت الشط.

وكان التعاون بين كاظم الساهر والشاعر كريم العراقي مثمرًا ومؤثرًا في مسيرة القيصر، وكانت بداية هذا التعاون من خلال مقدمة مسلسل نادية والتي حملت عنوان "شجاهه الناس" عام 1987، وواصل الثنائي مسيرتهما معًا ومن أبرز الأعمال التي قدماها سويًا أغاني معلم على الصدمات قلبي وافرح ولا تحرموني منه، حيث كتب الراحل كريم العراقي للساهر أغنيات كثير منها يا هلا بها الطل، يا ناس، يا مدلل، وكل ما تكبر تحلى، ودلع النساء، وصباح الخير، وحيارى يا زمن.

أما ثنائية كاظم الساهر مع نزار قباني فهي من أهم المحطات في مشوار القيصر الفني، وكانت "إنّي خيرتك فاختاري"، أول تعاون للساهر مع الشاعر نزار قباني، ولقد وجد كاظم نفسه وروحه في أشعار قباني، فمنذ أن تقابل كاظم مع نزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، حتى توطدت وتعمقت العلاقة بينهما فجعله نزار يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد وفاة نزار، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الفنية الناجحة.

وكان أجمل ما غنى كاظم الساهر جاء بتوقيع نزار قباني، حيث ساهمت كلمات نزار في زيادة شعبية كاظم الساهر أكثر، ومن أبرز الأغنيات التي جمعت ثنائية الحب بين نزار والساهر الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم، قولي أحبك، حافية القدمين، تقولين الهوى.

كاظم الساهر يواصل العطاء الفني

يواصل كاظم الساهر عطاءه، ففي فبراير الماضي طرح كاظم الساهر ألبوم له تزامنًا مع يوم الحب أو عيد العشاق “الفلانتين” الذي يحتفل به العالم في الرابع عشر من نوفمبر، وحمل الألبوم اسم "كاظم مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحانه.