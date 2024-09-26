أول تعليق من إيمان الحصري بعد تجدد أزمتها الصحية

كشفت الإعلامية إيمان الحصري عن تفاصيل رحلة علاجها التي استمرت نحو 3 سنوات خضعت فيهم إلى 10 عمليات جراحية أخرها كان من أسبوع في ألمانيا.

أزمة إيمان الحصري الصحية

وقالت إيمان الحصري ‎في رحلة علاجية امتدت على مدى ثلاث سنوات، خضعت لعشر عمليات جراحية، واحدة تلو الأخرى، آخرها كان قبل أسبوع فقط في ألمانيا، والسبب لا يزال هو تداعيات نفس الخطأ الطبي الأول والإهمال الجسيم الذي يعيدني دائمًا إلى نقطة البداية. الآن، وأنا ربما أستعد للعملية الجراحية رقم 11.

وأضافت من خلال موقع فيس بوك: “وفي الوقت الذي أبحث فيه عن بصيص أمل يخفف من ثقل هذه الرحلة، جاءني خبر صدور الحكم النهائي على الطبيب المتهم (م ا) بعد ثلاث سنوات من المداولات والانتظار والأمل في تحقيق العدالة. حصل فيها المتهم في البداية على حكم بالسجن لمدة سنتين، لكن في النهاية خُفف الحكم إلى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ رغم أن العقوبة، المقيدة بقانون يحتاج إلى تعديل عاجل لحماية الأرواح، تعد هينة مقارنة بالجرم المرتكب وما نتج عنه، إلا أنه يبقى في النهاية حكم إدانة وعنوانًا لحقيقة المتهم”.

وتابعت: "منذ البداية، لم يكن هدفي من رفع القضية الانتقام أو السعي وراء عقوبة بحد ذاتها، بل كان للتنبيه إلى قضية أكبر، قضية الأخطاء الطبية التي لا تزال تحصد الأرواح وتترك خلفها جراحًا لا تندمل. كنت أعلم أن معاناتي لن تتوقف عند حد الحكم، لكنني أردت أن تكون قضيتي بداية ومحاولة لتسليط الضوء على ما يحدث في صمت. الأخطاء الطبية ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي مآسٍ تترك أثرًا دائمًا في حياة المرضى وأسرهم. ورغم الحكم المخفف الذي صدر".

وقالت إيمان الحصري:" لا أنا مؤمنة تمامًا أن الحديث عن هذه القضية واجب أخلاقي، حتى لا تتكرر هذه المآسي مع آخرين لأن حياة البشر ليست مجرد أرقام أو قضايا عابرة".