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ثقافة وفنون

مدحت صالح وعلى الحجار الأبرز، جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية 2024

مدحت صالح، فيتو
مدحت صالح، فيتو

أعلن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 جدول حفلاته والتي تضم كوكبة من النجوم.

يضم جدول الحفلات نخبة من نجوم الغناء من أبرزهم الفنان مدحت صالح، والفنان على الحجار، وجاء الجدول كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تفاصيل الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل، على المسرح الصغير بالأوبرا. 

 

وقال الدكتور خالد داغر مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية: إن فعاليات الدورة 32 من المهرجان والمهداة إلى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، حيث تقام الفعاليات على 7 مسارح بأوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث يشارك 115 فنانا، 57 باحثا من 20 دولة عربية وأجنبية وهي ( مصر - سوريا — لبنان - عمان - تونس - فلسطين - البحرين - السعودية - العراق - الأردن - الكويت - النرويج - أمريكا - ليبيا - السودان - المغرب - أسبانيا - فرنسا - البرتغال - الإمارات) 

 

 

وأشار إلى أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتشهد أحداث كثيرة مختلفة ومتنوعة، فتشهد فعاليات المهرجان 54 حفلة وهو أكبر عدد حفلات تقام ولدينا عدد من المطربين والفنانين من كل الدول العربية، حيث يمكن ان نطلق على هذه الدورة عودة الأصالة. 

 

أحمد سعد

 

وعن مشاركة الفنان أحمد سعد فى المهرجان، قال الدكتور خالد داغر إن الفنان أحمد سعد من أفضل المطربين الموجودين على الساحة، وصوته قادر على التلوين بأشكال موسيقية مختلفة، فالموسيقى العربية لم تتوقف عند نقطة واحدة، واشكر المايسترو هانى فرحات ورشا طموم رئيس اللجنة العلمية الماضية في الدورة التى تم تأجيلها. 

 

 

تكريم 19 شخصية

 

ويكرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، 19 شخصية من أبرزها: الشاعر حسين السيد، والشاعر مأمون الشناوي، وعازف العود حازم شاهين، والفنان محمد منير، والفنان التونسي لطفي بوشناق، وزياد الرحباني، وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، وآخرون.

 

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