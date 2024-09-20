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ثقافة وفنون

تحت شعار كامل العدد، مصطفى حجاج يتألق في حفل مدينة العبور (صور)

مصطفي حجاج، فيتو
مصطفي حجاج، فيتو

أحيا المطرب مصطفي حجاج  ،  واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بأحد النوادي الكبرى بمدينة العبور  ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل مصطفي حجاج في مدينة العبور 

وتألق مصطفي حجاج خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يحبها الجمهور ومن بينها منعنع ومبحنلهاش، وأشعل حماس الجمهور برقصه معهم على أغنية خطوة.

وطرح الفنان مصطفي حجاج  أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري،  بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

غنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفي حجاج  و جاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس 

ومؤخرا طرح الفنان مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة “بنجيب القرش” وشاركه الغناء حاتم عمور، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية بنجيب القرش لمصطفى حجاج وحاتم عمور من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان كريم عاشور وتوزيع موسيقي أماديو وميكس وماستر وإنتاج هاني محروس.

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