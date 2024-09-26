تكريم 6 رموز فنية حول العالم بحفل ختام مهرجان سماع الدولي

انطلق، قبل قليل، حفل ختام الدورة السابعة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الذي تُقام بمشاركة 30 فرقة من مختلف أنحاء العالم.

و كرمت الدورة 17 من مهرجان سماع كل من؛ المايسترو الإيطالي ريكاردو موتي، الشاعر المتصوف الحاج اسعيد جرابي، المفكر الشاعر حسام نصار، الفنانة الكبيرة التشيلية فيوليتا بارا، المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة والفنان أسامة جميل.

مهرجان سماع

ويقام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية بالتعاون مع وزارة الثقافة برئاسة د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، متمثلة فى قطاعات الوزارة المختلفة منها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، ووزارة الآثار والسياحة متمثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد كبير من الجماهير والوزراء.