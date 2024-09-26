منها حفل مع جورج وسوف، أسعار تذاكر حفلات كاظم الساهر تصل لـ36 ألف جنيه

يعيش القيصر كاظم الساهر خلال الفترة المقبلة حالة من الانتعاش الفني، حيث إنه يستعد لمجموعة حفلات غنائية في أماكن عديدة ومنها حفله مع جورج وسوف.

حفلات كاظم الساهر

يستعد القيصر كاظم الساهر وجورج وسوف لإحياء حفل مشترك في دبي ومن المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل ومن المقرر طرح تذاكر الحفل غدا.

كما يحيي كاظم الساهر حفلا آخر في عمان يوم 15 نوفمبر المقبل وتبدأ تذاكر الحفل من 2753 جنيها حتي 36 ألف جنيه.

ويحيي أيضا كاظم الساهر، حفل في قطر يوم 7 نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

من هو القيصر كاظم الساهر؟

ولد القيصر كاظم الساهر بمدينة الموصل في العراق في مثل يومنا هذا عام 1957، ونشأ في بيت بسيط وبين عدد كبير من الأشقاء، ولقد انتقلت أسرة كاظم الساهر في عمر العشرة أعوام من المدينة التي ولد بها إلى بغداد، ولم تكن طفولة كاظم سهلة ومفروشة بالورود، بل على العكس، حيث عمل القيصر في أكثر من وظيفة لتوفير المال مثل عمله في مصنع للنسيج، وبيع المثلجات.

وبالرغم من حياته الصعبة، التي عمل فيها الساهر بأكثر من مهنة منها حمل الأتربة، تعلم كاظم الساهر العزف على آلة الجيتار، ثم تعلم أيضا العزف على آلة العود، وامتلك قدرة كبيرة على الغناء والتلحين، ولقد التحق كاظم بمعهد المعلمين وبعد تخرجه عمل كمدرس للموسيقى، ثم سهلت له الحياة الالتحاق بمعهد الدراسات الموسيقية في بغداد.

وكانت بداية مسيرة كاظم الساهر الفنية عام 1981 حينما غنى أغنية ورد العشق، وكانت من ألحانه ومن كلمات الشاعر يوسف مقصود، وعاش كاظم حياة صعبة في بداياته الفنية، فقد كان هو وفرقته الموسيقية يضطرون إلى اقتراض درهم لشراء أرز وفاصوليا جافة ومعهم خبز حتى يشعرون بالشبع، لعدم امتلاكهم كاف لشراء لحم، وقال كاظم الساهر عن هذا الأمر “كان مدير المطعم مصري يعرفنا، ولما ندخل نطلب يرد علينا بسخرية أيوه عارف رز وفاصوليا”.

في عام 1984 أصدر القيصر أول ألبوماته بعنوان شجرة الزيتون وكان بتوقيع الشاعر أسعد الغريري، وتعاون أيضًا مع الشاعر عزيز الرسام الذي قدم معه عملًا ناجحًا وهو عبرت الشط.