"السهرة صباحي" تجمع مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة (فيديو)

طرح الفنان مصطفي حجاج أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة والتي جاءت بعنوان “السهرة صباحي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة

أغنية السهرة صباحي لمصطفى حجاج وعبد الباسط حمودة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

وكان قد طرح الفنان مصطفي حجاج أولى أعماله الغنائية مع الفنان اللبناني جاد شويري، بعنوان غدارة، ويعد التعاون الأول بينهما، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفى حجاج وجاد شويري

أغنية غدارة لمصطفى حجاج وجاد شويري، من كلمات محمد الشافعي وألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج وإنتاج وهندسة صوتية هاني محروس.



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