الخميس 26 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

كندة علوش: بيسان عودة تعطينا دروسا في الإصرار والشجاعة

كندة علوش، فيتو
كندة علوش، فيتو

 علقت النجمة السورية كندة علوش على فوز الصحفية الفلسطينية بيسان عودة بجائزة الـ“إيمي” للأخبار والأفلام الوثائقية عن مشروعها المستمر الفيلم القصير“أنا بسان من غزة ومازلت على قيد الحياة”، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وأكدت كندة من خلال صفحتها الرسمية أن بيسان عودة هي النموذج الأنثوي الملهم الذي ترغب في رواية الحكايات لأبنتها عنه، حيث وصفتها بـ" النموذج لأنثى ناجحة ملهمة مؤثرة"، مضيفة أن الصحفية هي مثال يحتذى به وبطلة ملهمة لكل إنسانة حيث تعطي دروسًا في الإصرار والشجاعة والأنوثة

 

وأضافت علوش أن بيسان بطلة فى أوائل العشرينات وتقدم محتوي عن مدينة غزة ومعالمها، فقبل الحرب كانت الصحفية الصغيرة تقدم لمتابعيها محتوي عن عوالم غزة والأكلات التي تشتهر بها المدينة، وعندما بدأ الهجوم على غزة منذ سنة كاملة تحول محتواها لتوثيق يومي لجرائم المحتل الإسرائيلي وللحالة الصحية والنفسية للأهالي ومعاناتهم.

وأوضحت كندة أنه برغم المعاناة التي رأتها بيسان بفقدان من تحب وتهجير من منطقة لمنطقة وذعر من القصف والدمار حافظت بإصرار على التقرير والفيديوهات التي دائمًا ما كانت تعرضها بروح إيجابية وشجاعة، مؤكدة أنها بطلة بكل ما للكلمة من معنى

 

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كندة علوش بيسان عودة الصحفية الفلسطينية جائزة الـ“إيمي” جائزة الـ“إيمي” للأخبار والأفلام الوثائقية مدينة غزة

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