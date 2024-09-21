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ثقافة وفنون

كندة علوش تبدأ تصوير "أعراض انسحاب" مع أمير كرارة نوفمبر المقبل

كندة علوش, فيتو
كندة علوش, فيتو

تشارك الفنانة كندة علوش في بطولة مسلسل “أعراض انسحاب” مع الفنان أمير كرارة، والمقرر أن يتم تصوير أحداثه خلال شهر نوفمبر المقبل.

مسلسل “أعراض انسحاب” من بطولة أمير كرارة وكندة علوش، وجارى حاليًا ترشيح الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه على إحدي المنصات، ويتكون العمل من 10 حلقات فقط.

ولم يتعاقد أمير كرارة على عمل درامي خاص بالسباق الرمضاني حتى الأن بسبب انشغاله في تصوير أكثر من عمل فني في الفترة المقبلة.

 

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