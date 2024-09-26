هاجر الشرنوبي تستعد لحفل زفافها (صور)

كشفت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي عن استعدادها للاحتفال بزفافها في الساحل الشمالي.

ونشرت هاجر الشرنوبي صورا لها بفستان الزفاف عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت قائلة: هل أنتم مستعدون؟

مسلسل رحيل

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي كان مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسمين صبري كل من: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



