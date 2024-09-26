الخميس 26 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

هاجر الشرنوبي تستعد لحفل زفافها (صور)

هاجر الشرنوبي، فيتو
هاجر الشرنوبي، فيتو

كشفت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي عن استعدادها للاحتفال بزفافها في الساحل الشمالي.

ونشرت هاجر الشرنوبي صورا لها بفستان الزفاف عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت قائلة: هل أنتم مستعدون؟

مسلسل رحيل

 

يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي كان مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسمين صبري كل من:  أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي.

 

 

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