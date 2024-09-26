اليوم، إعلان جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية 2024

يُقام اليوم الخميس 26 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقلب دار الأوبرا المصرية مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الصغير، للإعلان عن التفاصيل الكاملة وجدول حفلات الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من 11 أكتوبر حتى 24 أكتوبر المقبل.

مؤتمر الموسيقى العربية

ويشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

وفي هذا السياق، صرح خالد داغر، بأن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان تقديم عروضا فنية مميزة تعكس التراث الموسيقي العربي وتلبى تطلعات الجمهور.