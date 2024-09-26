طرح برومو تشويقي جديد للمسلسل الكويتي خواتي غناتي (فيديو)
روجت منصة شاهد للمسلسل الكويتي خواتي غناتي قبل أيام من انطلاق عرضه، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو ترويجي جديد للمسلسل المقرر عرضه قريبا وبالتحديد بعد ٣ أيام.
وجاء الفيديو مرفقا بتعليق: “حب المال يشعل صراع الأخوات في مسلسل خواتي غناتي ابتداءا من 29 سبتمبر على شاهد”.
مسلسل خواتي غناتي
ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل خواتي غناتي يوم ٢٩ سبتمبر الجاري، وسيكون عرض أول وحصري على منصة شاهد.
وتدور أحداث مسلسل خواتي غناتي حول أربعة شقيقات، حينما تتوفى والدتهن تجد ثلاثة منهن أنفسهن تحت سيطرة الكبري، وتتلاعب هذه الشقيقة الكبرى بشقيقاتها حتى تتمكن من تزويجهن برجال أثرياء، والمسلسل من إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف جميلة جمعة، ومن بطولة إلهام الفضالة، فيصل العميري، طيف، شهد الياسين، عبدالله بهمن، في الشرقاوي.
منصة شاهد تروج لمسلسل خواتي غناتي
وروجت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام لمسلسل خواتي غناتي، وكتب حساب المنصة تعليق "وأخيرا المسلسل اللي ننتظره من شهور.. والحماس مليون.. حب، غيرة، طمع، أنانية وأكثر في حياة 4 شقيقات من أب واحد.. جاهزيـن خواتي غناتي قريـبًا علىShahid ".
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