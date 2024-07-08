أخبار الحوادث اليوم: سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية.. تأييد إعدام المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال.. وتأييد حبس شيري هانم وابنتها زمردة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ، ملابسات واقعة سرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار زهراء العاصمة الإدارية وسماع دوى إطلاق أعيرة نارية.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية.

حجزت محكمة جنح مركز إمبابة محاكمة 7 متهمين في قضية "منتجع الشيطان"، لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان في مدينة منشأة القناطر بالجيزة، تضمن ممارسة الفجور بين عشرات الشباب وتناول الخمور وتعاطي المواد المخدرة، لجلسة 15 يوليو الجاري للحكم.

نشب حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بمحيط نقطة شرطة نجدة مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي "توكيل بالشهر العقاري".

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهما بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، وتأييد حكم الإعدام.



قضت محكمة النقض برفض طعن شيري هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات.

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 131 سلاحا ناريا و324 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألفا و296 حكما قضائيا متنوعا.

لقى عامل مصرعه وأصيب صاحب شركة ونجله فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات على قطعة أرض بمدينة نصر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة وفاة مجند شرطة إثر تعرضه لضربة شمس أثناء تواجده بالخدمة.

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في السيطرة على حريق هائل فى ورش اللنشات السياحية بمدينة الغردقة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ