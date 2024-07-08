أخبار الحوادث اليوم: سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية.. تأييد إعدام المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال.. وتأييد حبس شيري هانم وابنتها زمردة
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ، ملابسات واقعة سرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار زهراء العاصمة الإدارية وسماع دوى إطلاق أعيرة نارية.
القبض على تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية.
موعد النطق بالحكم على المتهمين في قضية منتجع الشيطان
حجزت محكمة جنح مركز إمبابة محاكمة 7 متهمين في قضية "منتجع الشيطان"، لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان في مدينة منشأة القناطر بالجيزة، تضمن ممارسة الفجور بين عشرات الشباب وتناول الخمور وتعاطي المواد المخدرة، لجلسة 15 يوليو الجاري للحكم.
اندلاع حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بجوار نجدة أكتوبر
نشب حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بمحيط نقطة شرطة نجدة مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.
تجديد حبس شقيق عصام صاصا بتهمة تزوير توكيل
جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي "توكيل بالشهر العقاري".
تأييد إعدام المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهما بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، وتأييد حكم الإعدام.
تأييد حبس شيري هانم وابنتها زمردة 5 سنوات بتهمة التعدي على القيم الأسرية
قضت محكمة النقض برفض طعن شيري هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات.
ضبط 131 سلاحا ناريا و324 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 131 سلاحا ناريا و324 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألفا و296 حكما قضائيا متنوعا.
قتيل ومصابان في مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بمدينة نصر
لقى عامل مصرعه وأصيب صاحب شركة ونجله فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات على قطعة أرض بمدينة نصر.
الأمن يكشف ملابسات وفاة مجند شرطة تعرض لضربة شمس
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة وفاة مجند شرطة إثر تعرضه لضربة شمس أثناء تواجده بالخدمة.
تفاصيل حريق ورش اللنشات السياحية فى الغردقة (فيديو وصور)
نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في السيطرة على حريق هائل فى ورش اللنشات السياحية بمدينة الغردقة.
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