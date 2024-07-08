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حوادث

القبض على تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية

غسل 50 مليون جنيه
غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية.

 

غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية 

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

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وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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