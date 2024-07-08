أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ، ملابسات واقعة سرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار زهراء العاصمة الإدارية وسماع دوى إطلاق أعيرة نارية.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمحاولة بعض الأشخاص سرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر.

وبالانتقال والفحص تبين أن الواقعة بعقار تحت الإنشاء وأن الخفراء بالمنطقة اعترضوا مرتكبى الواقعة حيث فروا هاربين مستقلين إحدى السيارات.



و أمكن تحديد السيارة وجار تكثيف الجهود لضبط مرتكبى الواقعة.

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